Arctic Monkeys biletleri satışta mı, fiyatı ne kadar? İşte konser tarihi ve bilet fiyatları

Arctic Monkeys biletleri satışta mı, fiyatı ne kadar? İşte konser tarihi ve bilet fiyatları

Dünya turnesi kapsamında 8 yıl sonra Türkiye'de konser verecek olan Arctic Monkeys biletleri satışa çıktı, konser tarihi de netleşti. Peki Arctic Monkeys konser biletleri ne kadar? İşte fiyatlar...

Dünya turnesine hazırlanan İngiliz Rock grubu Arctic Monkeys, Türkiye ve Bulgaristan'da konser vereceğini duyurdu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) düzenlenecek olan konserin bilet satışları bugün itibariyle başlayacak.

4 bin civarında bilet satılması planlanan konsere gitmek isteyenler, "Arctic Monkeys konseri ne zaman, nerede saat kaçta ve biletleri ne kadar" sorularına yanıt arıyor.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan grubun konser detayları netleşti. Peki Arctic Monkey konseri nerede, ne zaman? Arctic Monkeys konser biletleri satışta mı, fiyatları ne kadar? İşte konsere dair tüm detaylar...

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?

2022 konser turnesini açıklayan Artic Monkeys, takvime göre 9-10 Ağustos tarihinde Türkiye'yeZorlu Performans Sanatları Merkezi'ne gelecek.

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