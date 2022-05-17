Arkeoloji müzesinde antik dönemlere ait eşsiz eserler

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki arkeoloji müzesinde sergilenen çeşitli dönemlere ait eser ve objeler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2014'te ziyarete açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde, 3 bin 500 metrekaresi mozaik olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik sergileme alanı bulunuyor.

AA'da yer alan habere göre; eski Taş Çağı'ndan günümüze yüzlerce mozaik, heykel ve tarihi objenin sergilendiği müzeyi geçen yıl 140 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 4 ayında 40 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzenin, yıl sonuna kadar 300 bin ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

Eşsiz eserler

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olan müzede Eski Taş Çağı (Paleolitik Dönem), Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eşsiz eserlerin bulunduğunu söyledi.