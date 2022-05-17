Petrol
114.82
0.51%
Euro
16.71
2.90%
Dolar
15.85
2.00%
Altın
936.07
1.88%
Borsa
2408
0.72%
Bitcoin
487.049
1.49%
BTXN Coin
13.85
5.88%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Arkeoloji müzesinde antik dönemlere ait eşsiz eserler

    Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki arkeoloji müzesinde sergilenen çeşitli dönemlere ait eser ve objeler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.
    • 17.05.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arkeoloji müzesinde antik dönemlere ait eşsiz eserler

    Hatay'ın Antakya ilçesinde 2014'te ziyarete açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde, 3 bin 500 metrekaresi mozaik olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik sergileme alanı bulunuyor.

    AA'da yer alan habere göre; eski Taş Çağı'ndan günümüze yüzlerce mozaik, heykel ve tarihi objenin sergilendiği müzeyi geçen yıl 140 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 4 ayında 40 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzenin, yıl sonuna kadar 300 bin ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

    Arkeoloji müzesinde antik dönemlere ait eşsiz eserler #1

    Eşsiz eserler

    Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olan müzede Eski Taş Çağı (Paleolitik Dönem), Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eşsiz eserlerin bulunduğunu söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Katilin kardeşi için adli kontrol kararı
    3. Sayfa

    Katilin kardeşi için adli kontrol kararı

    Avrupa Birliği mart ayı ticaret açığı: 27,7 milyar euro
    Ekonomi

    Avrupa Birliği mart ayı ticaret açığı: 27,7 milyar euro

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir