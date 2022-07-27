Arslantepe dünyaya UNESCO ile açıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde birinci yılını geride bırakan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün, bu unvanı sayesinde yurt dışındaki bilinirliği daha da arttı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

İlk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirilen, 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce sürdürülen kazı çalışmalarıyla Arslantepe Höyüğü'nde, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühür baskısıyla, Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapıları ortaya çıktı.

Duvarlardaki siyasi güç

Duvarlarındaki siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya'dakilerle benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor. Kazı yapılan alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulguların da ortaya çıkarıldığı höyükte, kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bilinen en eski 9 kılıç ve 12 mızrak ucu bulundu.

Korunmaya alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 8 yıl önce "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, geçen yıl Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Bir yıl önce aldığı bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Arslantepe Höyüğü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.



