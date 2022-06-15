Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi, Malatya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Malatya'da yaklaşık yedi bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'ndeki figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi sanatseverlerle buluştu.

AA'da yer alan habere göre, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Koçer tarafından hazırlanan ‘GİZ- Arslantepe Höyüğü Çini Tasarımları ve Minyatür Sergisi’, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.





17 Haziran'a kadar açık

Sergiyi gezmek isteyen sanatseverler 17 Haziran'a kadar ziyaret edebilecekler.