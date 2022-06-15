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    Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi, Malatya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
    • 15.06.2022 - 10:38
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    Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

    Malatya'da yaklaşık yedi bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'ndeki figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi sanatseverlerle buluştu.

    AA'da yer alan habere göre, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Koçer tarafından hazırlanan ‘GİZ- Arslantepe Höyüğü Çini Tasarımları ve Minyatür Sergisi’, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

    Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya da açıldı #1

    17 Haziran'a kadar açık

    Sergiyi gezmek isteyen sanatseverler 17 Haziran'a kadar ziyaret edebilecekler.


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