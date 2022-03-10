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    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını sanatseverlere açtı

    ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 16:54
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    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını sanatseverlere açtı

    Ankara Congresium'daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2015'ten bugüne kadar destek verdikleri ArtAnkara'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Fuarda 1000'i aşkın sanatçının 4 bin 500 eserini ağırladıklarını belirten Yavuz, "Bugün burası cennet gibi bir yer. Çünkü sanat bizi iyileştiriyor, birleştiriyor" dedi.

    Geçen yıl salgın koşullarında yapılmış olmasına rağmen katılımın yoğun olduğunu, bu yıl da çok sayıda katılımcıyı beklediklerini belirten Yavuz, paneller ve söyleşilerle sanat üzerine herkesin bir arada düşüneceği bir fuar olacağına dikkati çekti.

    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını sanatseverlere açtı #1

    GÜNCELİ YAKALAMAK

    Bu sene dijital sanat alanında da eserlerle buluşma imkanı bulacaklarını belirten Yavuz, "ArtAnkara fuarı her zaman günceli, çağdaşı yakalama konusundaki çaba içinde. Emek veren herkesi bir kere daha tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Ankara Kent Filarmoni Orkestrası Oda Müziği Grubu konser verdi. ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getirdi.

    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını sanatseverlere açtı #2

    ZİYARET SAATLERİ

    10.00-20.00 saatlerinde 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. ArtAnkara ayrıca, paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar, projeler ve defile gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.


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