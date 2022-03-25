Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu başlıyor

Bilgili Holding ev sahipliğinde düzenlenen Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu, 30 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Akaretler Sıraevler'de gerçekleştirilen, Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği çağdaş sanat etkinliği Artweeks, bu edisyonunda da izleyicilere farklı disiplinlerden pek çok eser sunacak.

Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, 10 Nisan'a kadar Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak görülebilecek.

Etkinliğe katılan galeriler arasında, .artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi ve Öktem Aykut yer alıyor.

Difo Art'ın da özel bir fotoğraf sergisi düzenleyeceği ve Carny.io'nun NFT sergisinin yer alacağı etkinlik kapsamında, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili'nin koleksiyonları sergilenecek.

5. EDİSYONDA 55 BİN ZİYARETÇİ

Sanat alanında fuar dışı bir yaklaşım ile organize edilen Artweeks@Akaretler, geçen yıl 5. edisyonununda 12 günde 100'den fazla sanatçıyı, 15 çağdaş sanat galerisini, 2 solo sergiyi ve 1 koleksiyoner seçkisini 55 bin ziyaretçi ile buluşturdu.

GÖRSEL: Zencerek isimli akrilik tuval çalışması Zeynep Çilek Çimen'e aittir.





ZEYNEP ÇİLEK ÇİMEN KİMDİR

1984 Ankara doğumlu Zeynep Çilek Çimen, İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetimi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim alanından yüksek lisans programına girmiştir.

İşlerinde formun olanaklarını arayan sanatçı; geleneksel etkileşimin ifade biçimi olarak sanat üretmektedir.

Motifleri tekrar tekrar soyutlayarak optik bir yüzey resmi yaklaşımı güder.

Bu yaklaşım temelde biçim ilişkileri üzerine odaklanırken aynı zamanda bu motiflerin sembolik kullanımlarına da yer vermektedir.

Yalın bir ritimle kurduğu kompozisyonunda göçebeliğin doğurduğu motifleri merkezine yerleştirir. Sanatıyla aktarmak istediklerini göçebe imgeleriyle yerellikten evrenselliğe dönüştürdüğü derin bir hissiyatla taşımaktadır.