Petrol
110.66
1.42%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.892
-0.49%
BTXN Coin
14.73
4.17%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Asghar Farhadi intihal iddiaları hakkında açıklama yaptı

    İranlı yönetmen Asghar Farhadi, başkasının filmini çaldığı iddiasıyla suçlanıyordu. Farhadi, ilk kez konu hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Asghar Farhadi intihal iddiaları hakkında açıklama yaptı

    İran sinemasının ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, Cannes Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen intihal iddiaları ve açılan dava ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

    Eski sinema öğrencisi Azadeh Masihzadeh, Farhadi'nin geçen yıl Cannes'da Grand Prix ödülünü kazanan 'Kahraman' (A Hero) filminin hikayesinin kendi belgeselinden çalındığını iddia etmiş ve İran mahkemeleri Farhadi'yi intihalden suçlu bulmuştu.

    Asghar Farhadi intihal iddiaları hakkında açıklama yaptı #1

    "Tamamen yanlış bir bilgi"

    Beyazperde'nin haberine göre honuyla ilgili olarak ilk kez konuşan Farhadi, intihal iddiasını reddetti. Fahradi, salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Bu belgesel bir atölyede gördüğüm ve bir öğrenciyle konuştuğum bir şeydi ama çok sonra 'A Hero' filmini yaptım ve bu bir intihal olarak görülemez. 'A Hero'da olanla belgeselde olan oldukça farklı şeyler. Bazı gazetecilerin bu yanlış bilgiyi neden yaydığını görmemiz gerekiyor" dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu

    İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu, konuştu
    Magazin

    İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu, konuştu

    Görüş Bildir