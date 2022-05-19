Asghar Farhadi intihal iddiaları hakkında açıklama yaptı

İranlı yönetmen Asghar Farhadi, başkasının filmini çaldığı iddiasıyla suçlanıyordu. Farhadi, ilk kez konu hakkında konuştu.

İran sinemasının ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, Cannes Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen intihal iddiaları ve açılan dava ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

Eski sinema öğrencisi Azadeh Masihzadeh, Farhadi'nin geçen yıl Cannes'da Grand Prix ödülünü kazanan 'Kahraman' (A Hero) filminin hikayesinin kendi belgeselinden çalındığını iddia etmiş ve İran mahkemeleri Farhadi'yi intihalden suçlu bulmuştu.

"Tamamen yanlış bir bilgi"

Beyazperde'nin haberine göre honuyla ilgili olarak ilk kez konuşan Farhadi, intihal iddiasını reddetti. Fahradi, salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Bu belgesel bir atölyede gördüğüm ve bir öğrenciyle konuştuğum bir şeydi ama çok sonra 'A Hero' filmini yaptım ve bu bir intihal olarak görülemez. 'A Hero'da olanla belgeselde olan oldukça farklı şeyler. Bazı gazetecilerin bu yanlış bilgiyi neden yaydığını görmemiz gerekiyor" dedi.