Aşık Veysel Sivas'ta mezarı başında anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Program, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu duayla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Biz de onun söylediği gibi, dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz." diye konuştu.

"BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİNİ YAŞATACAĞIZ"

Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Ayhan, "Çok kısa zamanda da bitireceğiz ve onu burada daha iyi tanıtacağız. Ozanlık kültürünü, bu toprakların değerlerini müzemizde anlatacağız" dedi.

