Aşık Veysel’in zorlu hayatı müzikalle anlatıldı

Tek perdeden oluşan oyunda Aşık Veysel’in zorluklarla geçen hayatı, memleket sevdası ve yaşamından önemli kesitler etkileyici bir performansla ele alındı.

21 Mart 1973’te hayata gözlerini yuman ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde Kartal’da sahnelenen tiyatro oyunuyla anıldı.

Dr. Sedat Tamay'ın yazdığı, Dr. M. Reşat Bulut'un sahneye koyduğu oyunda solistler Sercan Direk, Sinan Erkeker ve Sıla Çakır ise ünlü ozanın türkülerini seslendirdi. Tek perdeden oluşan oyunda Aşık Veysel’in zorluklarla geçen hayatı, memleket sevdası ve yaşamından önemli kesitler etkileyici bir performansla ele alındı.

AŞIK VEYSEL ANMASI

Müzikal anlatımın hakim olduğu gösterimde izleyenler, özlem dolu ve duygusal anlar yaşadı. Oyunun sonunda tüm salon, oyuncuları ayakta alkışlayarak Aşık Veysel’i bir kez daha andı.