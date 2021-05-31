Aslan Özcan, drone fotoğraflarıyla Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor

Drone fotoğrafçısı Aslan Özcan, yurdun dört bir yanından çektiği karelerle Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte fotoğrafçılık da yeni tekniklere kendini adapte ediyor. Bunlardan biri de drone fotoğrafçılığı.

Fotoğrafçılar, artık düğünlerden kültürel tanıtımlara, spor organizasyonlarından konserlere kadar birçok alanda drone'lardan faydalanıyor.

10 YAŞINDA FOTOĞRAF MAKİNESİYLE TANIŞTI

Türkiye'de de drone kullanarak yeni akıma ayak uyduran fotoğrafçılardan olan Aslan Özcan, fotoğrafçılıkla 10 yaşında, dedesinin hediye ettiği fotoğraf makinesiyle tanıştığını söyleyerek, "Görenlerin etkileneceği, benzersiz ve farklı bir şey yapmak istiyordum. Drone, benim hayalim için en güzel icattı" dedi.

"DETAYLARA DİKKAT ETMEK ÖNEMLİDİR"

İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde drone ile fotoğraflar çeken Aslan, birçok yarışmada derece elde ettiğini ve kendi projelerine ağırlık verdiğini belirterek, "Başarılı olmanın formülü çok çalışmadan geçiyor. Özellikle manzara fotoğrafçılığında herkesten farklı bir konumda olmak ve detaylara dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle lokasyon seçiminde oldukça titiz davranıyorum. Işık, kamera, gün ve saat gibi konularda sabırlı olmak gerekiyor" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ AYRINTI ANI YAKALAMAKTIR"

Çekim sonrası düzenlemeleri kendisinin yaptığını ve ekipman kalitesinin de önemli olduğunu ifade eden Aslan, "Fotoğrafçılıkta en önemli ayrıntı anı yakalamaktır. Bu oldukça sabır ve emek gerektiren bir süreçtir. Bazen istediğim görüntüyü yakalamak için günlerce beklediğim oluyor. Ama asla vazgeçmiyorum. Çünkü ülkemin her bir köşesini seviyorum. Manzara çekimlerine de tutkuluyum. İnsanların çekimleri beğendikçe daha fazla motive oluyorum”" dedi.