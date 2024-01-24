Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 3 yıl aranın ardından "Ata Demirer Gazinosu" adlı gösterisiyle 16 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.

AA & Ensonhaber

Ünlü komedyen Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden stand up sahnelerine dönüyor.



Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak Ata Demirer'e, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

16 yıl stand up gösterisi yaptı

Ata Demirer, daha önce "Tek Kişilik Dev Kadro 1" ve "Tek Kişilik Dev Kadro 2" adlı stand up gösterisiyle 16 yıla yakın seyirci karşısına çıkmıştı.

"Ata Demirer Gazinosu" ile yeniden sahnede

"Ata Demirer Gazinosu"nun ilk etkinliği 16 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek. Demirer, ardından 22 Şubat ve 15 Mart'ta Zorlu PSM'de, 20 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de, 22 ve 23 Mart'ta ise Ankara Congresium'da sahne alacak.