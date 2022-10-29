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    Atatürk dizisinin tanıtımı yayınlandı

    Disney+'ın "Atatürk" dizisinin ilk tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak izleyiciyle buluştu.
    • 29.10.2022 - 03:18
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    Atatürk dizisinin tanıtımı yayınlandı

    Merakla beklenen Disney+'ın "Atatürk" dizisinin ilk tanıtımı yapıldı.

    Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dizide Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Aras Bulut İynemli canlandıracak.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün demecine yer verildi

    Yarbay Mustafa Kemal'i 10 Ağustos 1915'te, taarruz öncesi Conk Bayırı'nda gösteren tanıtım filminde, Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/ Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini." dizelerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de Meclis kürsüsünden verdiği "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/ Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.” yanıtı yer alıyor.

    Tanıtım filmine "https://www.youtube.com/watch?v=1mS_rP-iHPU" adresinden ulaşılabiliyor.

    Atatürk dizisinin tanıtımı yayınlandı #1

    Dizi, Cumhuriyetin 100. yılında yayınlacak

    AA'nın haberine göre yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

    Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

    Atatürk dizisinin tanıtımı yayınlandı #2


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