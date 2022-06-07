Atatürk ve Ankara Pulları" konulu sergi PTT Pul Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs-12 Haziran döneminde düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Atatürk ve Ankara Pulları" konulu sergi, 6-12 Haziran döneminde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in katılımıyla gerçekleştirildi.

AA'da yer alan habere göre, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi, medeniyetlerin beşiği, ülkenin kalbi Ankara'nın ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işlendiği pullarla etkinlikte yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Tarihe tanıklık ediyoruz"

Gülten, 182 yıldır yurt içinde ve dışında posta sektöründe dünya çapında ses getiren çalışmalara imza attıklarını belirterek, Tarihe tanıklık etme ve yaşatma görevini de gururla üstleniyoruz" dedi