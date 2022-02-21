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    Atatürk'ün 'Bir kız sevdim, vermediler' dediği Bulgar Dimitrina ile aşkı film oluyor

    Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bulgar Dimitrina ile yaşadığı imkansız aşk hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor. Ekim 2023'te vizyona girecek olan filmin başrolleri henüz netleşmedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 19:29
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    Atatürk'ün 'Bir kız sevdim, vermediler' dediği Bulgar Dimitrina ile aşkı film oluyor

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikâyesi sinemaya taşınıyor.

    Atatürk’ün aşık olduğu Dimitrina Kovacheva, daha önce de pek çok film ve belgesele konu olmuş ve hakkında pek çok yazı yazılmıştı.

    'Dilberay'ın ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, önümüzdeki yıl Ekim ayında vizyona girecek.

    EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

    Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanır.

    Burada General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine âşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder.

    Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz.

    Atatürk ün Bir kız sevdim, vermediler dediği Bulgar Dimitrina ile aşkı film oluyor #1

    "GENÇLİĞİMİ BIRAKTIM SOFYA'DA"

    Yıllar sonra Atatürk'e, "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya'da" dedirten kazanamadığı bu tek 'savaşın', yarım kalan hikâyesini anlatacak 'Dimitrina', 27 Ekim 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.

    Atatürk ün Bir kız sevdim, vermediler dediği Bulgar Dimitrina ile aşkı film oluyor #2

    Atatürk ün Bir kız sevdim, vermediler dediği Bulgar Dimitrina ile aşkı film oluyor #3


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