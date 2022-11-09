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    Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır

    Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır

    Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada uzman restorasyon ekibi tarafından yapılan çalışmalar sona erdi. Saray, ziyarete hazır hale geldi.
    • 09.11.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:22
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    Milli Saraylar Başkanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

    Uzman restorasyon ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sırasında sarayın "Harem" bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmazken, tavan ve taban yüzeyinde geniş çaplı çalışma yapıldı.

    Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, yürütülen bakım ve onarıma ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla bakım ve yüzey temizliği çalışmalarına başladıklarını söyledi.

    "Gerekli restorasyonları yaptık"

    Yaklaşık 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamladıklarını belirten Canıyılmaz, "İlk olarak tavan ve duvar eteklerindeki yoğun kir tabakasından arındırabilmek için kuru temizlikle işleme başladık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yaptık. Zaman içerisinde oluşan boya çatlaklarını muhafaza altına alabilmek için gomalakla kontrol altına aldık ve gerekli enjeksiyon sistemini uyguladık." dedi.

    Atatürk ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır #1

    Atatürk ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır #2

    Atatürk ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır #3

    Atatürk ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır #4

    Eserler orijinal yerlerine getirildi

    Odada bakım çalışması dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını, içerideki tüm objeleri kontrol ve muhafaza altında tuttuklarını aktaran Canıyılmaz, çalışmaların ardından tüm eserlerin orijinal yerlerine geri getirildiğini anlattı.

    Atatürk ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır #5

    Atatürk ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilenmiş haliyle ziyarete hazır #6

    Ziyaret saatleri

    Öte yandan, Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.


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