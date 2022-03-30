Petrol
110.15
2.27%
Euro
16.37
1.15%
Dolar
14.66
0.63%
Altın
904.66
0.59%
Borsa
2228
0.96%
Bitcoin
695.855
-1.59%
BTXN Coin
38.17
2.41%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Atatürk'ün Riyaset Divanı restore edilerek, ziyarete açıldı

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Büyük Nutuk'u okumasına şahitlik eden 2. Meclis Genel Kurul Salonu'nda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.
    • AA
    • 30.03.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atatürk'ün Riyaset Divanı restore edilerek, ziyarete açıldı

    1924-1960 arasında yasama faaliyetlerine ev sahipliği yapan Genel Kurul Salonu'nun temelini oluşturan ahşap direklerde deformasyon tespit edilmesi üzerine teknik rapor hazırlandı. Raporla direklerin güçlendirilmesi ve zeminin düzeltilmesinin yanı sıra "Riyaset Divanı" diye bilinen kürsü ve milletvekili sıralarının da ilk günkü renk ve dokusuna kavuşturulmasına karar verildi.

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927'de, toplam 36 saat 33 dakikada Büyük Nutuk'u okuduğu kürsü ile genç Cumhuriyet'i yükseltmenin heyecanıyla yurdun dört bir yanından gelen milletvekillerinin oturduğu sıralar raspalandı.

    Fotoğraflardan ve elde bulunan belgelerden o günkü renk tespit edilerek, cilası buna göre yapıldı.

    Atatürk ün Riyaset Divanı restore edilerek, ziyarete açıldı #1

    Atatürk ün Riyaset Divanı restore edilerek, ziyarete açıldı #2

    Atatürk ün Riyaset Divanı restore edilerek, ziyarete açıldı #3

    ZİYARETE AÇILDI

    Milletvekili sıralarının döşemeleri de yine orijinal rengine sadık kalınarak yenilendi. Orijinalliği bozulmamış bazı sıralar ise tamir edildi.

    Genel kurul salonu 2 ay süren çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'da eşek etini piyasaya sürmeye çalışanlara suçüstü yapıldı
    3. Sayfa

    Manisa'da eşek etini piyasaya sürmeye çalışanlara suçüstü yapıldı

    Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiği: Aşk-ı Memnu
    Kitap

    Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiği: Aşk-ı Memnu

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir