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    Atatürk'ün Sofya günlerine ait tarihi belgeler, Bulgaristan'da sergilenecek

    Sofya'da 6 Haziran'da açılacak sergide, Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı döneme ait 24 belge yer alıyor.
    • 06.06.2022 - 09:05
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    Atatürk'ün Sofya günlerine ait tarihi belgeler, Bulgaristan'da sergilenecek

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde yazdığı raporların yer aldığı tarihi belgeler, ilk kez sergide bir araya getiriliyor.

    Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Bulgaristan Arşivler Ajansı ile iş birliğinde titiz bir çalışmayla hazırlanan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" adlı arşiv belgeleri sergisi, 6 Haziran'da Bulgaristan Arşivleri Sergi Salonu'nda açılacak.

    Atatürk ün Sofya günlerine ait tarihi belgeler, Bulgaristan da sergilenecek #1

    Sofya günleri

    AA'da yer alan habere göre, sergide, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde muhafaza edilen, Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı 15 aylık döneme ait 24 belge yer alıyor. Belgelerde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın askeri biyografisi ve Sofya'dan kaleme aldığı raporlar öne çıkıyor.

     


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