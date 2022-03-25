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    Aya Baniya Kilisesi restore edilerek koku atölyesine dönüştürülecek

    Yaklaşık 270 yıllık geçmişe sahip Aya Baniya (Payana) Kilisesi’nin restorasyonunu yapılacak ve turizme kazandırılacak.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 10:22
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    Aya Baniya Kilisesi restore edilerek koku atölyesine dönüştürülecek

    Isparta'da şehrin tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 1750’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Turan Mahallesi’ndeki Aya Baniya (Payana) Kilisesi’ni turizme kazandırıyor.

    Aya Baniya Kilisesi restore edilerek koku atölyesine dönüştürülecek #1

    KOKU ATÖLYESİ

    Kilise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında ‘Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane’ ismiyle hayat bulacak. Koku teması kapsamında işlevlendirilecek kilisede ve bahçesinde kütüphane, koku yapım atölyesi, sergi- fuaye alanı, kafeterya, mağaza, tematik tıbbi ve aromatik bitki bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacak.

     


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