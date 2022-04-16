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    Ayak parmaklarıyla nota basan korno sanatçısı Felix Klieser, konser verdi

    Doğuştan 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felic Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla (ÇDSO) birlikte Adana'da sahne aldı.
    • 16.04.2022 - 09:47
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    Ayak parmaklarıyla nota basan korno sanatçısı Felix Klieser, konser verdi

    Doğuştan 2 kolu olmayan ve sol ayak parmağıyla nota basarak klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından biri olan kornoya nefes veren Felix Klieser, 'Engel Tanımayan Sanat' etkinliğinde ÇDSO ile birlikte konser verdi.

    DHA'da yer alan habere göre; şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı konserde Klieser, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu ve Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı 'Trajik' adlı senfoniyi çaldı.

    Ayak parmaklarıyla nota basan korno sanatçısı Felix Klieser, konser verdi #1

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    Klieser, konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.


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