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    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti

    İki yıl öncesine kadar kilise müze olarak varlığını sürdüren Ayasofya, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 6, 5 milyon kişi Ayasofya'yı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:04
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    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti

    İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Ardından Ayasofya-i Kebir Camii olan tarihi yapı, ikinci yılında 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

    İstanbul Müftü Vekili Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın fetihle birlikte camiye dönüştürülmesinin İslam tarihinin önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

    Ayasofya yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti #1

    "Büyük ilgi görüyor"

    Uzun süre müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın 2 yıl önce 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını hatırlatan Aktürkoğlu, "Dünyada bulunan bütün kutsal mekanlar ziyaret akınına uğradığı gibi Ayasofya yeniden ibadete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Ayasofya açılışının ikinci yılında 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı." dedi.


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