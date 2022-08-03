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    Ayasuluk kazılarında yeni iskeletler bulundu

    İzmir'in Selçuk ilçesi Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında 6 insan iskeleti daha bulundu.
    • 03.08.2022 - 12:22
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    Ayasuluk kazılarında yeni iskeletler bulundu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk Tarih Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında yürütülen İzmir'in Selçuk ilçesi Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında, 6 yeni insan iskeleti bulundu.

    Tespit edilen iskelet sayısı 12

    DHA'da yer alan habere göre; kilisenin farklı noktalarında daha önce bulunan 6 iskelet ile beraber bölgede tespit edilen iskelet sayısı 12'ye yükseldi.

    Ayasuluk kazılarında yeni iskeletler bulundu #1

    İlk veriler

    Kazı Başkanı Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Kilisenin kuzey girişindeki alanlarda bulunan iskeletler, son Bizans dönemine ait. Kilisenin civarında gömü yapılması, Hristiyanlıkta çok doğal olan bir uygulama. Kutsal yapının etrafına gömülmek, bir ayrıcalık olarak görülüyor. Burada üst üste gömülmüş yoğun miktarda iskeletle karşılaştık. Geçen sene yaptığımız çalışmalar ilk verileri oluşturmuştu."

     


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