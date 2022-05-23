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    Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında bulunan 6 insan iskeleti, bölgenin 800 yıl önceki demografik yapısının bir işareti.
    • 23.05.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:10
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    Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında Ayasuluk Tepesi'nde yürütülen kazılar sonucu, daha önce bazilika olduğu düşünülen, geçen yıl ise haç planlı kilise olduğu belirlenen alanda yeni buluntular ortaya çıkarılıyor.

    Ayasuluk Tepesi nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak #1

    Önemli verilere ulaşılacak

    AA'da yer alan habere göre, kilise kalıntıları arasında 2020 ve 2021'de yapılan kazılarda bulunan 6 insan iskeleti, bölgeye geçen yıl kurulan mobil Antik DNA Araştırma Merkezi'nde (ADAM) incelemeye alınacak.

    Temmuz ayında başlayacak çalışma sonunda, Orta Çağ'da Ayasuluk'ta yaşayanların nüfus, köken ve hastalıklarına ilişkin verilere ulaşılması hedefleniyor.


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