Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında bulunan 6 insan iskeleti, bölgenin 800 yıl önceki demografik yapısının bir işareti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında Ayasuluk Tepesi'nde yürütülen kazılar sonucu, daha önce bazilika olduğu düşünülen, geçen yıl ise haç planlı kilise olduğu belirlenen alanda yeni buluntular ortaya çıkarılıyor.

Önemli verilere ulaşılacak

AA'da yer alan habere göre, kilise kalıntıları arasında 2020 ve 2021'de yapılan kazılarda bulunan 6 insan iskeleti, bölgeye geçen yıl kurulan mobil Antik DNA Araştırma Merkezi'nde (ADAM) incelemeye alınacak.

Temmuz ayında başlayacak çalışma sonunda, Orta Çağ'da Ayasuluk'ta yaşayanların nüfus, köken ve hastalıklarına ilişkin verilere ulaşılması hedefleniyor.