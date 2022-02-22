Ayşe Kulin'in Adı Aylin romanı, müzikal olarak seyircilerle buluştu

Yazar Ayşe Kulin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan Adı Aylin adlı müzikal, sanatseverlerle buluştu.

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten ABD ordusuna katılmasına uzanan hayat hikayesini anlatan Adı Aylin adlı müzikalin prömiyeri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yapıldı.

Gösterim öncesinde açıklama yapan Kulin, Aylin karakterinin gerçek hayatta hem aynı apartmanda oturdukları çok yakın arkadaşı hem de akrabası olduğunu söyledi. Aylin'i çok yakından tanıdığını belirten Kulin, "Bütün arkadaşları ve ben, onun bu erken, zamansız, ani ve garip ölümü üzerine gerçekten çok üzüldük. Bu romanı da ailesinden izin alarak yazdım. Aylin'in bu kadar popüler olacağını, kitabın bu kadar sevileceğini aklımın ucundan dahi geçirmemiştim" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÖZGÜR KADINI TEMSİL EDİYOR"

"Aylin daha muhafazakar bir toplum olan Türkiye'de özgür kadını ifade ediyordu. Her bakımdan özgür ve tabii eğitimli de. Yani hekim olabilmiş bir kadın Amerika'da başarıya erişiyor ve orduya kadar giriyor. Yani çok ilginç bir yaşamı vardı. Ben onu tanıtmak için yani bir nevi arkadaşıma bir vefa borcu gibi yazdım bu kitabı. Filmini, dizisini yapmak isteyenler çıktı, imzaladık anlaşmaları ama hiç sonu gelmedi nedense."