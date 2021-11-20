Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Bakan Ersoy, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Ersoy, Ankara’da Başkent Kültür Yolu’ belirleyeceklerini söyleyerek, “Önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali’ni hayata geçireceğiz” dedi.

Bakan Ersoy: Göbeklitepe gibi 11 yerleşim yeri daha bulundu - Video

"11 TANE DAHA GÖBEKLİTEPE BULUNDU"

Göbeklitepe’nin 1980’li yıllarda Türkiye’nin gündemine geldiğini belirten Bakan Ersoy, "Göbeklitepe’yi Güney Anadolu’nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe. 12 ile sınırlı kalmayacak. 5 ülkeden 8 üniversite ve akademi başvurularda bulundu. Bir o kadar başvuru var. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye’den de akademik başvuru var, onları da kabul ediyoruz, kaynak çıkarıyoruz. Kabinede konuşuldu, devlet projesi haline getirildi. Hızlı bir şekilde burası Taş Tepeler neolitik Çağ Parkı olarak adlandıracağız. 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz” diye konuştu.