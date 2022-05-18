Bakan Ersoy: Müzeler, insanlığın hafızasını koruyan muhafızlardır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzeler birer muhafızdır. İnsanlığın bilgisini ve birikimini, dolayısıyla ulaşılabilen en eski zamanlara dair hafızasını korumaktadırlar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. "Müzeler birer muhafızdır. İnsanlığın bilgisini ve birikimini, dolayısıyla ulaşılabilen en eski zamanlara dair hafızasını korumaktadırlar" ifadesini kullanan Ersoy, bu hafızanın geleceğe de ışık tuttuğuna, insanlığın ortak çatısı altında geliştirilen zengin ve özgün farklılıkları, kültürel çeşitlilik ve değerleri gösterdiğine dikkati çekti.

Daha iyi arayışın sonuçları

AA'nın aktardığına göre; Bakan Ersoy, "Müzeler, insana dair düşünce ve duyguların, hayatta kalma çabasının, estetik ve zarafet anlayışının, daha iyisini arayışın sonuçlarını; sözün özü insanın fikri ve fiziki varlığını ve bu varoluşun nesneye, maddeye aksettiği eserleri barındırır." değerlendirmesinde bulundu.