Bakan Ersoy: Türkiye'ye festival iklimi yaşatacağız Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok" dedi.

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DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada festivale dair önemli açıklamalar yapan Bakan Ersoy, festival programının ayrıntılarını paylaştı.

Toplantıda kısa bir konuşma da gerçekleştiren Bakan Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bu yıl da etkinlik sayısını 6 binin üzerine çıkaracağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin en kapsamlı festivali olma misyonuyla başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali olma özelliğini de taşıyor. 2024 yılında katılımcı sayısının daha da artacağını biliyoruz. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladığımız festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dâhil etmeyi sürdürdük. 2023 yılına geldiğimizde festivale katılım sağlayan sanatçı sayımız, lütfen buraya dikkat ediniz 34 bin seviyesine ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı. Festival rotalarında başta yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalimizde mekânların sayısı da artarak 2023 yılında 500'ün üzerine çıktı. Her yeni dönem beraberinde yeni şehirleri ve yeni mekânları getirecek ve elbette bu sayı artmaya devam edecek.

2024 yılında da yeni eklenen 5 şehrimizle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısını 600'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılında, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinliği sayısı 380'i aşmıştı. İlk yıl, ilk festival için bu rakam bizi son derece memnun etmişti. Ama bugün kendi çıtamızı çok ciddi bir yüksekliğe taşımış durumdayız. Zira 2023'te 11 festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı 5 binin üzerine çıkmıştır. Bu yıl da etkinlik sayısını 6 binin üzerine çıkaracağız" dedi.

"5 şehir eklenerek 2028'e kadar Türkiye Kültür Yolu Festivali 35 ili kapsayacak şekilde devam edecek"

Bakan Ersoy festivalin çok iddialı olduğunu söyleyerek, "Yepyeni bir festival dönemine girmeye hazırlanıyoruz. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 100 gün süren festival programı hazırlamıştık. Yeni dönemde ise 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye'ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok. Kulağa çok iddialı gelebilir. Ancak kendimize güvenimiz tam. Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana'da, Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte başlatacağız. Sonra sırasıyla; 25 Mayıs-2 Haziran arası Şanlıurfa, 1-9 Haziran arası Bursa, 8-16 Haziran arası Samsun, 22-30 Haziran arası Trabzon, 29 Haziran- 7 Temmuz arası Van, 3-11 Ağustos arası Nevşehir, 17-25 Ağustos arası Erzurum ve 31 Ağustos-8 Eylül arası Çanakkale ile devam edecek; 14-22 Eylül tarihleri arasında ise Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini yani Gastroantep'i de çatısı altına almış olan Türkiye Kültür Yolu Festivali Gaziantep'i gerçekleştireceğiz.

21 Eylül'de hem Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin Ankara ayağını hem de yine festival takvimimize dâhil ettiğimiz Konya Mistik Müzik Festivali'ni başlatacağız ve her ikisi de 29 Eylül'de sona erecek. 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-20 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır ve 26 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında İzmir ile devam edip bu eşsiz kültür-sanat maratonunu, 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalya'da sonlandıracağız. Her sene farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek 2028'e kadar Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 35 ili kapsayacak şekilde devam edeceğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"8 aya yayılacak"

Sosyal medya hesabından lansman sonrası paylaşım yapan Bakan Ersoy, festivale dair detayları madde madde sıraladı. "2024 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivalimizi başlatıyoruz... Yeni dönemde 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonu ile Türkiye’ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden Türkiye KültürYolu Festivali'nin 2024 yılı tanıtımını bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik." diyen Bakan Ersoy'un paylaşımında şu maddeler yer aldı;

- Bu sene 600'ün üzerinde mekânda, 40.000 sanatçı hedefiyle 6.000'den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacağız.

- Özgün kültür ve sanatımızı, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlayarak şehirlerimizin tarihî ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturduğumuz festivalimizde sanatseveleri bu yıl çok sayıda sürpriz bekliyor.

- Deutsches Senfoni Orkestra Berlin, Estonya Orkestrası ve Korosu, Çin Sahne Performansları ve daha birçok uluslararası sürpriz ekibi ve orkestrayı sahnelerimizde ağırlayacağız.

- Pablo Picasso festivalimizin bu yılki yıldızlarından biri olacak. 80’den fazla orijinal eserin yer aldığı etkileyici bir Picasso sergisini başmisafirimiz olarak ağırlayacak ve 3 ay boyunca farklı şehirlerimizde sanatseverlerle buluşturarak eşsiz bir deneyim yaşatacağız.

- Türk mutfağı da festivalimizde kendini en güzel şekilde gösterecek. Kelimenin tam anlamıyla, gastronomi etkinliklerimizin tadı ziyaretçilerimizin damağında kalacak.

- Festivalimiz artık, güçlü bir kurumsallaşma sağlamak hedefi doğrultusunda, Türkiye Kültür Yolu Festivali şeklinde tek bir isim altında ve yeni tasarladığımız tek bir logoyla karşınızda olacak.

- 7 bölgemizi temsil eden 7 renkten oluşan yepyeni logomuz ile festivallere başlıyoruz..

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)