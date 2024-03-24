Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AA & Ensonhaber

Usta oyuncu Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yoğun bakıma alındı ve entübe edildi

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.