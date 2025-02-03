Bakanlık açıkladı: Türkiye'de 488 deniz feneri restore ediliyor

AA

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deniz fenerlerini güçlendirme ve yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası olan deniz fenerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için koruma, güçlendirme ve yenileme çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "42'si tarihi olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında bulunan 488 deniz feneri, belirli bir program dahilinde yenileniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, denizcilere yol gösterip ışık tutan tarihi yerlerden Şile Deniz Feneri'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını 2022'de tamamladıklarını anımsatarak, ardından tarihi Anadolu Feneri'nin bakım ve onarımını süratle bitirerek hizmete aldıklarını kaydetti.

Nisan 2022 itibarıyla Yalova'daki tarihi Dilburnu Feneri'nin restorasyonunu bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"