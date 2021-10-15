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    Banksy'nin parçalanan eseri, 18.5 milyon sterline satıldı

    İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin, 2018'de satıldıktan sonra parçalanan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri, 18.5 milyon sterline alıcı buldu.
    • AA
    • 15.10.2021 - 04:35
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    Banksy'nin parçalanan eseri, 18.5 milyon sterline satıldı

    Dünyaca ünlü sanatçının bilindik eseri, bu kez "Aşk Çöp Kutusunda" adıyla müzayede evi Sotheby's tarafından yeniden satışa sunuldu.

    BANKSY, KENDİ REKORUNU KIRDI

    Açık artırmada esere 16 milyon sterlin (201 milyon lira) verilirken, müzayede evinin komisyonuyla parçanın nihai maliyeti 18 milyon 582 bin sterlin (233,5 milyon lira) oldu. Böylece sanatçı kendi rekorunu kırdı.

    Banksy nin parçalanan eseri, 18.5 milyon sterline satıldı #1

    3 YIL ÖNCE 1 MİLYON STERLİNE SATILMIŞTI

    2018'de 1 milyon sterlin verdiği eserin satış sonunda uzaktan kumandalı bir mekanizmayla parçalanmasına rağmen kararından vazgeçmeyen kişi de 3 yılda 15 milyon sterlin kar elde etti.

    Banksy nin parçalanan eseri, 18.5 milyon sterline satıldı #2

    PARÇALAMA MEKANİZMASI HALEN ÇERÇEVEDE

    Sotheby's, "devre dışı bırakılmış uzaktan kumandalı parçalama mekanizmasının" halen çerçevede olduğunu belirtti.

    Banksy nin parçalanan eseri, 18.5 milyon sterline satıldı #3

    Kalp şeklindeki bir balona uzanan bir kızın resmedildiği eser, Banksy'nin en çok çoğaltılan ve bilinen parçaları arasında yer alıyor.

    Daha önce de Banksy'nin bir çocuğu süper kahraman olarak betimlenen bir hemşire oyuncağıyla oynarken gösteren eseri Mart 2021'de 16,8 milyon sterline, şempanzelerle dolu Avam Kamarası eseri de 2019'da 9,8 milyon sterline satılmıştı.

    Banksy nin parçalanan eseri, 18.5 milyon sterline satıldı #4

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