Barış Manço'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Türkiye'de 7'den 77'ye programıyla, şarkılarıyla, besteleriyle, Anadolu Rock'a öncü olmasıyla tanınan şarkıcı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

Türkiye'de unutulmaz şarkılara imza atan, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı projeleriyle adeta bir gönül bağı kuran Barış Manço'nun hayatının beyaz perdeye taşınacağı öğrenildi.

Çekimler 2023'te başlayacak

1999 yılında 56 yaşında hayata veda eden ve on binlerce kişinin katılımıyla sonsuzluğa uğurlanan sanatçının hayatını ve müzikal kariyerine odaklanacak olan filmin çekimlerine ise 2023'te başlanması planlanıyor.





Manço'yu canlandıracak isim henüz belli değil

Timur Savcı ve Cemal Okan, sanatçının hayatını filme çekmek için çalışmalara başladı. Filmde Barış Manço'yu kimin canlandıracağı ve yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı.

İlk 45'lik plağı 1962 yılında yayınlandı



Barış Manço 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe ise TSM sanatçısı annesi Rikkat Uyanık sayesinde gönül verdi.

İlk gitarını ise manevi babası Muhittin Kocabaş aldı. İlk 45'lik plağını 1962 yılında yayınladı.

1963'te Galatasaray Lisesi'nden sonra üniversite eğitimi almak için gittiği Fransa'da üç 45'lik plak çıkardı. 1968 - 1969 yılları arasında Türkiye'de Kaygısızlar grubuyla sekiz 45'liğe imza attı.





"Dağlar Dağlar" ile ün saldı



Yeni grubuyla yayınladığı ve büyük satış rakamı yakalayan "Dağlar Dağlar" ile kitlelerce tanındı.

Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres grubuyla 1972'de bir araya geldi. Şarkıları kadar renkli kostümleri ve aksesuvarlarıyla da dikkat çekti.





"7'den 77'ye" programıyla küçüklerin "Barış Abi"si oldu



18 Temmuz 1978'de Lale Çağlar ile evlendi, bu evlilikten iki oğlu oldu. Kariyeri boyunca çocuklara ve gençlere özel birçok şarkı yazdı, şarkılarında atasözlerine, deyim ve deyişlere sıklıkla yer verdi.

1988'de başlayan "7'den 77'ye" adlı televizyon programı ile bir neslin hayatına dokundu. 1 Şubat 1999'da kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.





