Başkent Kültür Yolu ve Beyoğlu Kültür Yolu festivalleri başladı

Biletli etkinliklerin yanı sıra ücretsiz programlara da ev sahipliği yapacak Başkent Kültür Yolu ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri, 28 Mayıs-12 Haziran arasından sanatseverleri bekliyor olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Kültür Yolu Festivalleri, sanatseverleri çağırıyor…

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve başkent Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanat mekanları kapılarını açtı.

Yerli ve yabancı sanatçıların bir araya gelmesiyle, konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere kadar onlarca etkinlikle, sanatın kalbi 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında bu festivallerde atacak.

Pek çok ücretsiz etkinlik, sanatsever ile buluşturulacak

İki festivalde de biletli etkinliklerin yanı sıra katılımın erişilebilir olması için pek çok ücretsiz ve açık hava sahnesi kurulacak.

Başkent Ankara’da düzenlenecek etkinlikler ile şehrin benzersiz tarihi ve benzersiz dokusu, 4.7 kilometrelik rotada Başkent Kültür Yolu Festivali ile sanatseverler ile buluşacak.

Buika, Glykeria, Ara Malikian, Salif Keita, Dino Merlin, The Real Group, Anna Prohaska ve Deutsches Symphonie-Orchester Berlin konseri gibi önemli etkinlikler, festivallerde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sokaklar ve meydanlar sahneye dönüşecek

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca sokaklar ve meydanlar da sahneye dönüşecek.

Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer açık hava sahneleri ile festival havasını her yerde yaşatacak.

Başken Kültür Yolu ve Beyoğlu Kültür Yolu festivalleri başladı VİDEO



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yer alacak etkinliklerden bazıları

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yer alacak etkinliklerden bazıları ise şunlar:

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) operadan dijital sanatlara, sinemadan söyleşilere kadar sanatseverlere geniş bir yelpaze sunulacak. Sinan Operası, Mimar Sinan’ın görkemli yaşamını AKM’de sahneye taşıyacak. Doğu Avrupa’nın geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik sahnesinde evrenselleştiren Barcelona Gipsy Balkan Orchestra da AKM Türk Telekom Opera Salonunda sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile aynı sahneyi paylaşacak.

Tunuslu ud üstadı Dhafer Youssef; caz, Hint müziği ve elektronik müziği müzikseverler ile buluşturacak.

AKM Galeri’de, Hüsamettin Koçan Ayağımdaki Diken kişisel sergisiyle yer alacak. - Refik Anadol’un Hz. Mevlana’dan esinle hazırladığı dijital enstalasyonu “Rumi” festival boyunca AKM Tiyatro Fuaye’de gezilebilecek.

Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi festivalde Kamera Arkası Sergisi ve yönetmen söyleşilerine ev sahipliği yapacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Heritage ile iş birliğinde dünyaca ünlü mimarların konuşmalarına sahne olacak.

Devlet Tiyatroları’nın özel gösterimleri festival boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, konser, tiyatro gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra Çoşkun Aral’ın “Anadolu’dan Yüzler” ve “Fotoğraflarla İstanbul” sergilerine ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Kültür Yolu rotasının son durağı Galataport, festival boyunca gastronomi ile ilgili özel bir alan kurup, aynı zamanda açık hava konserlerine ev sahipliği yapacak. - Beyoğlu Kültür Yolu içinde yer alan kültür sanat kurumları kendi etkinlikleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin içinde yer alacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında daha fazla bilgi için; buraya tıklayabilirisiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali Durakları

Festival kapsamında; senfoni konserlerinden, dans gösterilerine, heykel yapım atölyesinden tiyatro temsillerine, edebiyat söyleşilerinden, çocuk etkinliklerine, kıymetli sanatçılar ve küratörlerce hazırlanan sergilerden, film gösterimlerine kadar çok geniş bir yelpazede planlanan kültür sanat etkinlikleri, 16 gün boyunca Ankaralı sanatseverlerle olacak.

Başkent Kültür Yolu rotası cumhuriyet öncesi, cumhuriyet dönemi ve yeni çağdaş Ankara olmak üzere farklı dönemlere ait 70’den fazla durak noktasından oluşuyor.

Ankara’nın simgelerinden biri olan Ankara Kalesi, eşsiz değerde bir koleksiyona sahip yüz yıllık Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 400 yıllık geçmişi ile başkentin en önemli dini yapıları arasında yer alan Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü tarihi kent dokusu, Roma medeniyetinin anıtsal yapıları olan Augustus Tapınağı ile Roma Hamamı gibi tarihi eserlerin yanı sıra; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yaptırılan Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin eşsiz eserlerinden İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ve CSO Ada Ankara gibi modern sanat yapıları, müzeler, sanat galerileri, tarihi yapılar ve anıtlar Başkent Kültür Yolu Festivali rotası üzerinde yer alıyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali Etkinlik Takvimi