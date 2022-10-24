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    Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operasıyla veda

    Ankara Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe Operasını Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluşturdu.
    • 24.10.2022 - 09:44
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    Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operasıyla veda

    Festivalin son gününde tarihi Opera sahnesinde sergilenen epik operaya başkentliler ilgi gösterdi.

    Murat Karahan'ın proje yaratıcısı ve sanat yönetmeni, Volkan Ersoy'un koreograf olarak yer aldığı Göbeklitepe'yi Gürçil Çeliktaş sahneye koydu.

    AA'da yer alan habere göre; bestesi Can Atilla, librettosu Lütfü Erol, Burcu Kılınç Kızıltepe ve Hacer Buyruk'a ait epik operada, başrollere Aslı Kıyıcı, Ferda Yetişer, Koray Damcıoğlu ve Erdem Baydar ses verdi.

    Başkent Kültür Yolu Festivali ne Göbeklitepe Operasıyla veda #1

    Başkent Kültür Yolu Festivali ne Göbeklitepe Operasıyla veda #2

    Başkent Kültür Yolu Festivali ne Göbeklitepe Operasıyla veda #3

    Ayakta alkışlandı

    Göbeklitepe'nin şahitliğindeki bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, uzun süre ayakta alkışlandı.


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