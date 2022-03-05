Batman'in 'Kedi Kadın'ı: Cat Woman'ı canlandıran Zoe Kravitz kimdir, kaç yaşında? .

2022 yılının merakla beklenen filmi The Batman, vizyona girdi. Robert Pattinson ile başrolü paylaşan Cat Woman karakterini Zoe Kravitz oynuyor. Peki Zoe Kravitz kimdir, kaç yaşında?

2022 yılının en çok beklenen filmlerinden biri olan The Batman, seyircisiyle buluştu.

DC hayranlarının dört gözle izleyeceği filmin vizyon tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu, sinema severlerin gündeminde.

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves tarafından yönetilen The Batman'de Cat Woman karakterine hayat veren Zoe Kravitz de merak konusu oldu.

The Batman filmindeki Cat Woman kim? Zoe Kravitz kimdir? Zoe Kravitz nereli ve kaç yaşında? Zoe Kravitz filmleri nelerdir? araştırılıyor.

CATWOMAN KİMDİR?

Catwoman, ilk kez 1940 ilkbaharında bir Batman çizgi romanında Bob Kane ve Bill Finger tarafından yaratılmış olan kadın bir çizgi kahramandır.

Gerçek adı Selina Kyle olan karakter çoğu zaman bir süper kötü olarak addedilmekle birlikte, anti kahraman olarak da tanımlanabilir.

Yani ahlakça iyi, idealist, cesur, asil ve metanetli olma gibi süper kahraman özelliklerini taşımamakla birlikte; süper kahraman ve süper kötü arasındaki çizgide seyreden, yerine göre her iki grupla da ittifak kurabilen bir karakterdir.

ZOE KRAVITZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zoe Kravitz 1 Aralık 1988 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles'ta doğdu.

Ünlü oyuncu, Lisa Bonet ve rock müziğin efsane ismi Lenny Kravitz'in kızıdır.

Zoe Kravitz güzelliğinin yanında başarılı kariyeri ile de dikkat çekiyor. İlk oyunculuk deneyimini romantik komedi filmi No Reservations ile yapan Kravitz, süper kahraman filmi X-Men: First Class'de Angel Salvadore ile akıllara kazındı. Bu rolüyle Teen Choice Ödülü ve Scream Ödülü'nü kazandı.

ZOE KRAVITZ FİLMLERİ