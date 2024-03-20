Batuhan Mumcu: Atatürk Kültür Merkezi Rusya'da BraVo ödülüne layık görüldü Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batuhan Mumcu ödüle layık görülen Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili, "Rusya'da yılın konser ve tiyatro merkezi seçilerek uluslararası "BraVo" ödülüne layık görüldü ve bizi gururlandırdı" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, göğsümüzü kabartan bir gururu daha sosyal medyadan duyurdu.

Mumcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Kültür Merkezi'nin Rusya'da ödüle layık görüldüğünü belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un büyük gayretleriyle kültür alanında hayata geçirdiğimiz projeler dünya çapında ses getirmeye devam ediyor." diyerek sözlerine başlayan Mumcu, şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'yi bu alanlarda bir referans noktası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"