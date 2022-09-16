Bay Morris karakteriyle bilinen, oyuncu Harry Landis hayatını kaybetti

Friday Night Dinner'la tanınan oyuncu Harry Landis, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Friday Night Dinner'da canlandırdığı 'Bay Morris' karakteriyle tanınan oyuncu Harry Landis, hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Landis'in ölümünü, Sharry Clark Artists'teki temsilcisi, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Üzücü haber"

Açıklamada, "Üzücü haber. Sevgili müşterimiz Harry Landis hayatını kaybetti. Harry gibi bir müşteriye sahip olmak bir zevk ve ayrıcalıktı. Büyüleyici bir kariyeri vardı. Oyuncu, Friday Night Dinner ile yaşamında yeni bir popülerlik patlaması yaşadı. Tıpkı Friday Night Dinner'daki karakteri Bay Morris gibi o da yeni bir yolculuğa çıktı" denildi