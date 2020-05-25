Bayburt'un Baksı Müzesi, muhtara emanet

Bayburt merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyüne kurulan ve ünü, 'sıra dışı müze' olarak dünyaya yayılan Baksı Müzesi'nin bakımını, koronavirüs ürecinde muhtar Nabi Akçelik üstleniyor.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyü yakınına ve Çoruh Vadisi'ne hakim tepenin üzerine kurduğu Baksı Müzesi, 2010'da kapılarını sanatseverlere açtı.

SIRA DIŞI MÜZE

Gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak anılan müze, yapılan çalışmalarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görüldü.

Bugüne kadar birbirinden farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan müze, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından kapılarını kapatmak durumunda kaldı.

MÜZE KAPANDI, BAKIMINI MUHTAR ÜSTLENDİ

Prof. Dr. Koçan'ın il dışında olması ve şehirler arası yolculukların kısıtlanması üzerine, bu süreçte müzenin bakım ve sorumluluğunu Bayraktar köyü muhtarı Nabi Akçelik üstlendi.

Yaklaşık 2 aydır müzenin tadilat ve bakım gibi işlerini yürüten Akçelik, sosyal medya üzerinden müzenin tanıtımını da yapıyor.

Akçelik, koronavirüs süreci nedeniyle devletin aldığı kararlara uyduklarını ve müzeyi ziyarete kapattıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN İZLENEBİLECEK

Salgın sürecinde müzeyi uzaktan iletişimle sanatseverlere gezdirdiğini ifade eden Akçelik, "Sanatseverlerin müzeyi görmeleri ve sanatçı Şakir Gökçebağ'ın sergisini izlemeleri için sosyal medya üzerinden bazı çekimler yapıldı. Böylelikle ziyaretçilerin sergi ve müzeyi uzaktan izlemeleri sağlandı." dedi.

Akçelik, müzenin ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çekerek, bu sene koronavirüs sürecinin atlatılması halinde 30 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

2001'DE BAŞLANAN BİR PROJE

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın müze projesine 2001'de başladığını aktaran Akçelik, şunları kaydetti:

"Ben de o dönemde yine köyün muhtarıydım. Hüsamettin Koçan projeye köyün muhtarı, öğretmeni ve imamıyla başladı. Biz de köyümüze yapılan projede Hüsamettin hocamıza manevi anlamda destek olmaya çalıştık. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'la birlikteliğimiz 2001'de başladı ve halen devam ediyor. Onun için müzenin bekçiliğini, bakımını, temizliğini yapıyoruz. Yani buranın her şeyiyle elimizden geldiğince ilgileniyoruz."