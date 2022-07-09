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    Bayramda sinema salonlarında hangi filmler var

    Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan fantastiğe, komediden gerilime, ikisi yerli, 4 film vizyona girdi.
    • 09.07.2022 - 11:33
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    Bayramda sinema salonlarında hangi filmler var

    Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminde, başrolleri Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale paylaştı.

    Bayramda film keyfi yapmak isteyenlere dört yeni film...

    AA'da yer alan habere göre; İskandinav mitolojisi denilince akla gelen Thor'un yaşadıklarıyla başlayan film, yıllar sonra karşılaştığı ve artık Mighty Thor olduğunu öğrendiği Jane Foster ile tanrıları yok etmeye ant içmiş Gorr the God Butcher'a karşı mücadele veren Thor'un hikayesini işliyor.

    Kan Kokusu

    James Nunn yönetmenliğinde vizyona girecek "Kan Kokusu"nda, Holly Earl, Jack Trueman ve Catherine Hannay rol aldı.

    Gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Birleşik Krallık yapımı film, Meksika'da bahar tatilinin tadını çıkarmak isteyen bir grup gencin başlarından geçen talihsiz olaylar sonucu köpekbalığı ile yüzleşmelerini anlatıyor.

    Çirkin Şansı

    Komedi türündeki "Çirkin Şansı" filmini Bilal Kalyoncu yönetti.

    Eylül Öztürk ve Halil İbrahim Göker'in başrolleri paylaştığı yapım, çingene mahallesinde büyüyen ve çiçek satarak geçimini sağlayan Pembe'nin bir kasza sonucu ölüp, yeniden dünyaya dönmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

    Bayramda sinema salonlarında hangi filmler var #2

    Asmoday: Cin'ur Racim

    Rotin Engin Tutuş'un yönetmen koltuğuna oturduğu korku filmi "Asmoday: Cin'ur Racim", ünlü olmaya çalışan sosyal medya fenomenlerinin başlarından geçen korkunç olaylara odaklanıyor.

    Filmde Emine Söyler, Demet Öz, Esra Er ve Barış Bayram Kesen rol aldı..


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