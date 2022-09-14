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    Belçika'da doktorlar hastalarına ruh sağlığı için müze reçetesi yazabilecek

    Belçika'da yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre doktorlar gelen hastalarına ruh sağlıkları için müze reçetesi yazacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 10:31
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    Belçika'da doktorlar hastalarına ruh sağlığı için müze reçetesi yazabilecek

    Belçika'nın başkenti Brüksel bölgesinde başlayan pilot projeyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) araştırmasının sonuçları hayata geçirilecek. DSÖ'nün araştırmasında, müze ziyaretinin insanların stresini azalttığı ve hayatı daha anlamlı kıldığı sonucu ortaya koyulmuştu.

    Brüksel kenti yetkilileri de kültürel faaliyetlerin ruh sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak terapi desteği olarak bu uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı.

    Müze reçetesi

    Bu sayede psikiyatristler hastalarının tedavi planı dahilinde diğer unsurlara ek olarak ücretsiz müze ziyaretini reçetelerine dahil edebilecek. Böylece hastalar Brüksel'deki çok sayıda müzeye ücretsiz ziyarette bulunabilecek. Sputnik'in haberine göre, pilot proje 6 ay devam edecek.

    Belçika da doktorlar hastalarına ruh sağlığı için müze reçetesi yazabilecek #1

    Müze ziyareti

    Her hasta bu süre içinde 5 kez müze ziyareti yapabilecek. Ziyaret edilebilecek müzeler arasında şehrin turistik merkezi Grand Place'taki Kent Müzesi, Moda ve Dantel Müzesi, Kanalizasyon Müzesi, Brüksel'in simgesi Manneken Pis heykelinin kıyafetlerinin sergilendiği müze ile Modern Sanat Merkezi gibi yerler bulunuyor. Projeyle özellikle az gelirli kişilerin kültürel faaliyetlere erişiminin artırılması da hedefleniyor.


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