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    Belçikalı ressam Rene Magritte'in bir tablosu, 80 milyona satıldı

    Sürrealist akımın en önemli ustalarından biri olan Belçikalı ressam Rene Magritte'in bir tablosu, Sotheby's'de 79,7 milyon dolara satılarak rekor kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 11:45
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    Belçikalı ressam Rene Magritte'in bir tablosu, 80 milyona satıldı

    1961’de yapılan L’empire des Lumières, Londra’da gerçekleşen bir müzayedede üç katılımcı arasında rekabete neden oldu. Müzayede evi eserin 60 milyon dolara satılmasını bekliyordu ancak satış tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

    Magritte'in tablosu, Sotheby's'de 79,7 milyon dolara alıcı buldu. Sanat danışmanı Melanie Clore, The New York Times’a portrenin kompozisyonuna, ölçeğine ve durumu bakıldığında müzayedeye gelmesi en çok beklenen Magritte tablolarından biri olduğunu söyledi.

    Belçikalı ressam Rene Magritte in bir tablosu, 80 milyona satıldı #1

    ÖNEMLİ BİR REKOR

    Magritte’in 2018’de satışı gerçekleşen Le Principe du Plaisir’i de 26,8 milyon dolara satılmıştı.


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