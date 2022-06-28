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    Belçikalı Stavroz, Türkiye'ye geliyor

    Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.
    • 28.06.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:54
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    Belçikalı Stavroz, Türkiye'ye geliyor

    Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.

    Belçikalı Stavroz, Türkiye ye geliyor #1

    Sevenleriyle buluşacaklar

    DHA'da yer alan habere göre; her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Kloster x Suma Beach'de sevenleriyle buluşacak


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