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    Ben Nazım Müzikali, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda perde açıyor

    Nazım Hikmet’in hayatını anlatan biyografik müzikal Ben Nazım, dünya prömiyerini 20 Eylül Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirecek.
    • 06.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:24
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    Ben Nazım Müzikali, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda perde açıyor

    Zülfü Livaneli şarkılarıyla, Mehmet Balkan rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahneye konan Ben Nazım müzikalinin başrolünü ise Engin Hepileri üstleniyor.

    DHA'da yer alan habere göre; Hepileri’ye dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekibin eşlik ettiği müzikalin ilk temsili, halka açık olarak gerçekleştirilecek.

    Ben Nazım Müzikali, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda perde açıyor #1

    Yeni müzikal anlayışı

    Sanatseverleri, Nazım Hikmet’in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran Ben Nazım müzikali, Duende Global prodüksiyonu olarak sahneye konuyor.

    Ben Nazım, dünya standartlarında bir hikaye anlatıcılığıyla Türkiye’ye yeni bir müzikal anlayışı getirme hedefiyle yola çıkıyor.


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