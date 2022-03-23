Petrol
119.22
3.24%
Euro
16.32
-0.22%
Dolar
14.84
0.14%
Altın
919.90
0.41%
Borsa
2183
-0.28%
Bitcoin
626.274
-1.26%
BTXN Coin
42.09
0.54%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi projesi

    Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen, "Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesi, genç yazarları ve editör adaylarını bekliyor.
    • AA
    • 23.03.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi projesi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında desteklenen projeye başvurular, 30 Mart'a kadar devam edecek. Proje, düşünen, araştırma yapan, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

    Etkinlik ayrıca dijitalleşen çağda, gençlerin çağdaş geleneksel dergicilikten, dijital enstrümanları aktif kullanarak kendilerini ifade edebildikleri bir okul gibi yararlanmalarının yolunu açmayı amaçlıyor. Dijital ortamda yapılacak eğitimlerle yeni editörler ve genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırmak isteyen projeye, "dijitaldergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.

    Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi projesi #1

    ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAPILACAK

    Eğitimlere katılmaya hak kazananlar, 6 ay boyunca, çevrim içi düzenlenecek 192 saatlik eğitimden geçerek, kendi dergilerini yayınlayabilecek. Proje içerisinde katılımcılar editörlük, yazı yazma, toplama ve derleme, tasarım, röportaj, araştırma yapma, tema, dosya hazırlama, içerik tasnifi ve grup çalışmaları gerçekleştirecek.

    Atölyelerin yanı sıra genç yazar ekibiyle 7 gün 24 saat mentör desteği de sağlanacak. Etkinlikte bugüne kadar verilen eğitimlerde 212 genç, editör unvanı kazanırken, 380'den fazla dijital dergi okurun beğenisine sunuldu.


    İlginizi Çekebilir

    Prostat büyümesinin habercisi olan işaretler
    Sağlık

    Prostat büyümesinin habercisi olan işaretler

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü
    Gündem

    MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

    Görüş Bildir