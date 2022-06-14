Bergama Antik Kenti'ne 90 bin ziyaretçi

1 Ocak-31 Mayıs 2021'de 15 bin kişinin gezdiği Bergama'daki ören yerlerini, bu yılın aynı döneminde ziyaret eden kişi sayısı 90 bini aştı.

Kovid-19 salgını döneminde ziyaretçi sayısı azalan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama Antik Kenti, salgın tedbirlerinin tüm dünyada gevşetilmesinin ardından yine turistlerle dolmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre; ihtişamlı Akropol, sağlık merkezi Asklepion ve dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile salgın dönemine kadar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti çeken antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama'da yine yoğunluk gözleniyor.

90 bini aşan ziyaretçi sayısı

İzmir ve çevresindeki limanlara yanaşan kruvaziyerler, kültür turlarına artan ilgi, yurt dışındaki üniversitelerin bölgeye başlattığı eğitim seferleri ve koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bergama'daki ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 90 bini aştı.