Bergen filimine rekor izleyici

4 Mart'ta vizyona giren, şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmi izleyicilerden yoğun talep görüyor.

Acıların kadını Bergen'nin hayatının anlatıldığı, başrollErinde Erdal Beşikçioğlu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmi, vizyona girdiği 4 Mart'tan beri izlenme rekoru kırıyor.

ÇOĞU FİLMİ GERİDE BIRAKTI

Bergen, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirciyle üçüncü hafta sonu seyirci rekorunun yeni sahibi oldu ve 17 günde toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı. Film G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı.