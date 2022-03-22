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    Bergen filimine rekor izleyici

    4 Mart'ta vizyona giren, şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmi izleyicilerden yoğun talep görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:58
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    Bergen filimine rekor izleyici

    Acıların kadını Bergen'nin hayatının anlatıldığı, başrollErinde Erdal Beşikçioğlu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmi, vizyona girdiği 4 Mart'tan beri izlenme rekoru kırıyor.

    Bergen filimine rekor izleyici #1

    ÇOĞU FİLMİ GERİDE BIRAKTI

    Bergen, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirciyle üçüncü hafta sonu seyirci rekorunun yeni sahibi oldu ve 17 günde toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı. Film G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı.


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