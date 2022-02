Berlin Film Festivali'nde Türk oyuncu Meltem Kaplan'a Gümüş Ayı ödülü

Berlin Film Festivali'nde En İyi Film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İspanyol yönetmen Carla Simon'un "Alcarras" filmi kazanırken, Türk oyuncu Meltem Kaplan da GÜmüş Ayı ödülüne layık görüldü.

Almanya'nın başkentinde düzenlenen 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

ABD’li yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan’ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde En İyi Film için verilen "Altın Ayı" ödülüne İspanyol yönetmen Carla Simon'un "Alcarras" filmi layık görüldü.

Film, şeftali tarlası işleten ve hayatta kalmakta zorlanan bir ailenin günlük hayatını anlatıyor.

GÜMÜŞ AYI ÖDÜLÜ MELTEM KAPLAN'A

En İyi Başrol Oyuncu dalında “Gümüş Ayı” ödülü “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı” filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan’a verildi.

Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de “En İyi Senaryo” ödülü dalında “Gümüş Ayı” ödülünü aldı.

Kaptan, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek bu ödülü, sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını söyledi.

En İyi Yönetmen dalındaki “Gümüş Ayı” ödülünü ise “Both Sides of the Blade" filmiyle Claire Denis’e verilirken, Jüri Büyük Ödülüne ise “The Novelist's Film” adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo layık görüldü.

En İyi Belgesel dalında 40 bin euro'luk ödülü Myanmar’da 2021’deki darbeye karşı ayaklanmayı anlatan “Myanmar Diaries” (Myanmar Günlükleri) filmi aldı. Filmin, isimleri açıklanmayan Myanmar’daki film yapımcıları tarafından yapıldığı belirtildi.

72. Berlinale’de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film (Altın Ayı): Carla Simon/ "Alcarras"

Jüri Büyük Ödülü: Hong Sangsoo/ “The Novelist's Film”

Jüri Ödülü: Natalia Lopez Gallardo/”Robe of Gams”

En İyi Yönetmen: Claire Denis/ "Both Sides of the Blade"

En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan / "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı"

En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki / "Nana "

En İyi Senaryo: Laila Stieler / "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı"

En İyi Sanatsal Performans: Rithy Panh / "Everything Will Be Ok"

En İyi Belgesel: The Myanmar Film Collective/”Myanmar Diaries”

En İyi İlk Film: Kurdwin Ayub/”Sonne”

En İyi Kısa Film (Altın Ayı) : Anastasia Veber / "Trap"

10 Şubat’ta başlayan 72. Berlina’de 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.

Festivalde 69 ülkeden 256 film gösterildi.