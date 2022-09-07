Beş ilde düzenlenen ve bir ay sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri başlıyor

Beş ilde düzenlenen ve bir ay sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ve civar illerde yaşayanlar, bir ayı aşkın sürede tam anlamıyla kültür ve sanata doyacak" dedi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 Eylül-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da gerçekleştirilecek festivallere ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada kültür ve sanatın buluştuğu festivallerin eşsiz rotalarda düzenlendiğini söyledi.

"Festivale başkent de dahil"

Üç yıl süren bir çalışmanın ardından ilk olarak Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen festivallerin 7'den 70'e toplumun her kesimini kültür ve sanatla buluşturduğunu dile getiren Ersoy, "Bu festival öylesine beğenildi ki festivallerimize başkentimizi de dahil ettik. Çizdiğimiz ve yapılan restorasyonlarla güçlendirilen kültür rotasında Ankara'da da bir festival düzenledik. Gelenekselle moderni birleştirerek, hem CSO ADA ANKARA'da klasik müzik dinletileri sunduk, hem de yüzyılların izini taşıyan Ankara Kalesi'nde çeşitli etkinlikler düzenledik" dedi.

Bir ay sürecek olan festivaller

Bakan Ersoy, festivallerin bu kez 5 ilde çok daha kapsayıcı, çok daha yaygın etkinliklerle vatandaşlara benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatacağını vurgulayarak, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim'e kadar sürecek. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ve civar illerde yaşayanlar, bir ayı aşkın sürede tam anlamıyla kültür ve sanata doyacak" şeklinde konuştu.

Kültür sanat coşkusu

Festival şehirlerine İzmir ve Adana da eklenecek Operadan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun birçok etkinlik sunacaklarına işaret eden Ersoy, "Kültür sanat coşkumuzu bu 5 şehrimizden tüm Türkiye'ye dalga dalga yayacağız. Bu şehirlerimize gelecek yıl Nisanda İzmir'imizi de ekleyeceğiz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı da Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alacağız. Adana'mızdaki bu güzel festivali, daha iyi noktalara el birliğiyle taşıyacağız. Aklımızda farklı şehirlerimiz de var. Bu arada festivallerin sürelerini, komşu illerden gelebilecek vatandaşlarımızın da etkinliklerimize katılabilmesini sağlayabilmek için özellikle uzun tuttuk."