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    Beşparmak Dağı'na yaslanan Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    2021 yılı dünya yürüyüş rotaları seçkisine dahil ettiği Karya Yolu üzerindeki Yediler Manastırı etabı, freskleri, manastır kalıntıları, kayaları ve manzarasıyla ziyaretçileri mest ediyor.
    • 13.10.2022 - 10:49
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    Beşparmak Dağı'na yaslanan Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Manastır, Karya Yolu'nun kuzey kesiminde Aydın ve Muğla illeri sınırındaki Beşparmak Dağı (Latmos) etabında yer alıyor.

    Yediler Manastırı'na, Bafa Gölü çevresindeki Gölyaka ve Karahayıt köylerinden sadece yürüyerek gidilebiliyor.

    Ziyaretçiler, daha yakın olan Gölyaka köyünden geçen yaklaşık 2 kilometrelik rotayı takip ederek manastır kalıntılarına ulaşmayı tercih ediyor.

    AA'da yer alan habere göre; ilk çağlardan bu yana kullanılması nedeniyle aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan, asırlık zeytin ağaçlarının arasında ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinni Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor.

    Beşparmak Dağı na yaslanan Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası #1

    Ziyaretçiler memnun

    Manastıra ulaşım için antik yolda kavşak noktalarına kırmızı beyaz boyayla yapılan işaretlemelerin yer yer tahrip olduğu göze çarpıyor.

    Özellikle rotanın başlangıcındaki işaretin bulunduğu taş yığınının yıkılması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi kendisini farklı bir tepede bulabiliyor.

    Çevre köylerdeki yerel rehberlerden yardım alarak ulaşılabilen manastır için cep telefonlarındaki yürüyüş rotası uygulamaları da kullanılabiliyor.

    Beşparmak Dağı na yaslanan Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası #2

    Aile yürüyüşleri için uygun

    İlkokul çağındaki bir çocuğun da katılabileceği aile yürüyüşleri için uygun olan rotanın sonunda Bafa Gölü manzarasına hakim bir vadide kayaların üzerine kurulmuş manastır kalıntıları ziyaretçileri karşılıyor.

    Taş duvarlı burçları, kemerleri ve inziva odalarıyla dikkati çeken manastırın en ilgi gören yeri ise mantar biçimindeki kayanın altında yer alan freskler.

    Hristiyanlığın yayılması aşamasında milattan sonra 7. yüzyılda kurulduğu belirlenen manastırdaki bu fresklerde, tahrip edilmiş olmasına rağmen canlı renklerle Hazreti İsa'nın yaşamına ilişkin sahneler yer alıyor.

    Beşparmak Dağı na yaslanan Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası #3

    Kayaların zenginliği

    Karya Yolu'nun bu bölümüne, 10'a yakın manastır kalıntısının yanında 8 bin yıla tarihlenen kaya resimleri de zenginlik katıyor. Arazinin farklı noktalarına dağılmış kayaların altındaki resimlere rehberlerin nezaretinde ya da sıkı bir araştırma sonucu ulaşılabiliyor. Yediler Manastırı rotasını her yıl önemli bölümü yabancı olmak üzere çok sayıda turist ziyaret ediyor.

     

     

     


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