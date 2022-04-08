Besteci ve söz yazarı Melih Kibar'ın vefatının ardından 17 yıl geçti

Besteci ve söz yazarı Melih Kibar, sözlerini Çiğdem Talu'nun yazdığı, Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal ve Bunlar da Geçer adlı unutulmaz eserlere imza attı.

Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı" filmlerine yaptığı müziklerle tanınan Kibar, 6 Eylül 1951'de eski İzmir Belediyesi başkanlarından Osman Kibar'ın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 8 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano eğitimi almaya başladı. Sanatçı, Alman Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye devam etti.

İlk ödülü olan "En İyi Beste Ödülü"nü, 1970'te okul orkestrasıyla katıldığı Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda aldı. Robert Koleji kimya mühendisliği bölümünde okurken Timur Selçuk ile çalışan Kibar, 1974'te Timur Selçuk Orkestrası'nın kendi adını taşıyan albümünde org çaldı.

Kibar'ın ilk bestelerinin yer aldığı albümdeki "Panayır Günü" adlı eser, çok sayıda Yeşilçam filminde kullanıldı. İlk bölümü 1975'te yayınlanan Hababam Sınıfı serisinin müziğini yapan sanatçı, Altın Portakal Film Müziği ödülüne değer görüldü.

"Çoban yıldızı"

Melih Kibar, 1975'te Eurovision yarışması için "Çoban Yıldızı"nı besteledi. Timur Selçuk'un düzenlediği, İstanbul Gelişim Orkestrası'nın yorumladığı parça, Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına girdi. Erol Evgin'in, 1977'de 45'lik olarak müzikseverlerle buluşturduğu "İşte Öyle Bir Şey" albümündeki tüm şarkıların sözlerini Çiğdem Talu yazarken, müziklerini ise Melih Kibar kaleme aldı.

Birçok ödül aldı

Melih Kibar, 1983'te çalışmaya başladığı İlhan İrem'in "Pencere" albümünün müzikal direktörlüğünü yaptı. İrem'in sözlerini yazdığı, Kibar'ın bestelediği "Halley", 1986'da Eurovision Şarkı Yarışması'nda 9. oldu. Sözleri Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu'ya ait, Melih Kibar bestesi "Sev" adlı eser ise 1995'te gerçekleşen Eurovision'da Arzu Ece tarafından seslendirildi.

Melih Kibar öldü

İlk olarak Avukat Şefika Pekin ile evlenen Kibar'ın Selin adlı kızı dünyaya geldi. Ethel Hanım ile evliliklerinden Merve adlı bir kızı daha olan sanatçı, uzun süren kanser tedavisinin ardından 7 Nisan 2005'te İstanbul'da vefat etti.