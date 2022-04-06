Petrol
107.81
1.10%
Euro
16.10
0.30%
Dolar
14.74
0.18%
Altın
912.72
0.19%
Borsa
2335
0.38%
Bitcoin
671.900
-2.37%
BTXN Coin
31.77
-2.27%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Beyazıt Camii Hünkar Kasrı'nın restorasyon çalışmalarında sona doğru

    Tarihi Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, 2011 yılında geçirdiği yangınla adeta küle döndü. Caminin restorasyon çalışmaları ise tamamlandı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyazıt Camii Hünkar Kasrı'nın restorasyon çalışmalarında sona doğru

    Günümüze ulaşabilen en eski hünkar mahfili örneği olan Hünkar Kasrı’nda yapılan restorasyon çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı. Yaz aylarında çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.

    Tarihi Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nda 2011 yılında elektrik kontağında çıkan yangın nedeniyle küle dönen yapının, hem strüktürünü hem de yüzey bezemeleri büyük zarar gördü.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla ise yapı adeta küllerinden doğuyor.

    Beyazıt Camii Hünkar Kasrı nın restorasyon çalışmalarında sona doğru #1

    Beyazıt Camii Hünkar Kasrı nın restorasyon çalışmalarında sona doğru #2

    YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

    Yüzde 70'i tamamlanan çalışmalarda, son olarak çatıdaki kurşun kaplama yapılacak. Ahşap, boya, cila işleri ve kalem işlerindeki konservasyon bitirilecek. Çevre düzenlemesi de yapılarak restorasyon tamamlanacak. Yaz aylarında ise çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    'Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın'
    Gündem

    'Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın'

    İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi
    Emlak

    İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi

    Brent petrol fiyatı artıyor
    Ekonomi

    Brent petrol fiyatı artıyor

    Görüş Bildir