Beyazıt Camii Hünkar Kasrı'nın restorasyon çalışmalarında sona doğru

Tarihi Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, 2011 yılında geçirdiği yangınla adeta küle döndü. Caminin restorasyon çalışmaları ise tamamlandı.

Günümüze ulaşabilen en eski hünkar mahfili örneği olan Hünkar Kasrı’nda yapılan restorasyon çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı. Yaz aylarında çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.

Tarihi Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nda 2011 yılında elektrik kontağında çıkan yangın nedeniyle küle dönen yapının, hem strüktürünü hem de yüzey bezemeleri büyük zarar gördü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla ise yapı adeta küllerinden doğuyor.









YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Yüzde 70'i tamamlanan çalışmalarda, son olarak çatıdaki kurşun kaplama yapılacak. Ahşap, boya, cila işleri ve kalem işlerindeki konservasyon bitirilecek. Çevre düzenlemesi de yapılarak restorasyon tamamlanacak. Yaz aylarında ise çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.