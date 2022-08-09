Bilecik'in Osmaneli ilçesinin tarihi gün yüzüne çıkıyor

Tarihi boyunca hiç işgal görmeyen Bilecik ve çevresindeki tek ilçe olan Osmaneli'de yapılan akademik çalışmalar sonucunda bir tarih tekrar canlanıyor.

Birçok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Bilecik'in Osmaneli ilçesi, araştırmalar için önem arz ediyor. Daha önceki yıllarda tarihi ortaya sermek için başlatılan araştırmalar bu yıl da farklı açılardan devam ediyor.

Daha önce hiç işgale uğramaması ile ön plana çıkan ilçedeki çalışmalar, Marmara Üniversitesi Eskiçağ ve Tarih Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla hayat buluyor.

İlçenin tarihi antik dönemden Osmanlı dönemine kadar uzanıyor

Osmaneli ilçesinde antik dönemden Osmanlı dönemine kadar, yollar, kaleler, köprüler, kuleler, mezar taşları, türbeler gibi tarihi eser ve varlıklarla ilgili çalışmalar sürüyor.

Araştırmada geniş bir kadro görev alıyor

İHA'nın haberine göre daha önceki yıllarda Osmaneli'de birçok eseri ortaya çıkaran ve bunu kitap haline getiren Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk ve Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, bu yıl da ilçede araştırmalarını devam ettiriyor.

İkiliye çalışmalarında Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Abdülhamid Kırmızı, Araştırma Görevlisi Hazel Deniz Tokyay, Ezgi Demirhan Yılmaz ve Bakanlık Temsilcisi Cihat Topoz da katılıyor.

"İşgal görmeyen Bilecik ve çevresindeki tek ilçe olan Osmaneli dünyada yükselen değer"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili dünyada son günlerde artan bilgi edinme ve dili, yönetim biçimi, başarının perde arkası ve birçok konu Söğüt olduğu kadar Osmaneli ilçemizde cazip hale getiriyor. Söğüt ve Bilecik devletimizin destekleri ile organizasyonlarda tanıtılıyor. Anadolu Selçuklu, Osmanlı kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi nedeniyle çok değerli geçmişe ve tarihe sahip Osmaneli, üniversitelerimizin desteği, kıymetli hocalarımızın araştırma ve yayınları ile kendini tanıtmaya başladı. İşgal görmeyen Bilecik ve çevresindeki tek ilçe olan Osmaneli, sahip olduğu tarihsel ve kültürel varlıklarıyla Türkiye ve dünyada yükselen değer olmayı hak ediyor." dedi.